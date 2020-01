Morreu o Monty Python Terry Jones

Fundador de um dos mais célebres e influentes grupos de comédia do século XX, os Monty Python, Terry Jones morreu na noite de terça-feira, aos 77 anos. A notícia foi confirmada pelo agente do humorista, actor e argumentista.

Jones, que fora diagnosticado com afasia primária progressiva, uma forma de demência, em 2015, nasceu em Colwyn Bay, País de Gales, a 1 de Fevereiro de 1942. Juntamente com John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Graham Chapman e Michael Palin, criou os Monty Python, responsáveis pela histórica série Monty Python's Flying Circus e por filmes como A Vida de Brian, Monty Python e o Cálice Sagrado e O Segredo da Vida.

Além de rosto de sketches e filmes dos Monty Python, Terry Jones realizou dois dos três filmes da trupe de comediantes britânica: A Vida de Brian e O Sentido da Vida. Com Terry Gilliam, Monty Python e realizador de Brazil ou 12 Macacos, realizou ainda Monty Python e o Cálice Sagrado. Em 2008 teve uma passagem por Portugal, quando encenou a peça musical da sua autoria Evil Machines, numa colaboração com Luís Tinoco e a Orquestra Metropolitana que o levou a uma residência e exibição no Teatro São Luiz.

Numa entrevista ao PÚBLICO nessa altura, e numa associação feitas entre os grandes temas com que os Monty Python sempre fizeram comédia, foi questionado sobre o sentido da vida: “Ainda estou a trabalhar nisso, depois digo-vos”.