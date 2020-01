Madonna cancela segundo concerto em Lisboa devido a “dores associadas a uma lesão”

O descanso de domingo não bastou para Madonna recuperar de uma lesão. Esta quarta-feira, a artista voltou a cancelar o concerto que estava marcado para esta noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O anúncio foi feito pela promotora Everything Is New, por volta das 16h desta quarta-feira. Através de uma publicação no Facebook, a promotora explicou que o espectáculo foi cancelado devido “a dores associadas a uma lesão”.

A Everything Is New acrescenta que “o reembolso deverá ser solicitado no [respectivo] ponto de venda” onde os bilhetes foram adquiridos, a partir do dia 24 de Janeiro às 13h. As pessoas que compraram os bilhetes online irão receber “indicação de reembolso via e-mail” e aquelas que adquiriram os Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.

Esta quarta-feira, Madonna publicou um vídeo no Instagram onde aparece com uma bengala, durante uma festa da Lisbon Living Room Sessions.

Este é o segundo concerto que a artista cancela em Lisboa. No passado domingo, Madonna cancelou uma actuação, horas antes, porque precisava de “ouvir o corpo e descansar”.

Segundo a Everything Is New, o último concerto da artista em Lisboa, esta quinta-feira, continua agendado.

A digressão Madame X chegou à Europa no passado dia 12, com 37 concertos agendados até ao final de Março em Lisboa, Londres e Paris, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos.

Já o início da digressão, em Novembro, tinha sido adiado por questões de produção. Depois, no final desse mês, Madonna cancelou três datas em Boston, nos EUA, devido a “dores muito fortes”. Sem nunca identificar a origem dos seus problemas de saúde, escreveu na altura nas redes sociais: “Tenho de descansar e seguir as ordens do médico.” Em Dezembro, Madonna cancelou o concerto que deveria encerrar a fase americana da sua digressão, em Miami, devido ao agravamento de uma lesão.