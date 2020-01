Mosquito: “Este filme é uma forma de me redimir por ser filho de colonizadores”

“Quando a organização me disse que as expectativas para o Mosquito são de 3000 espectadores só para a sessão de abertura do festival...” João Nuno Pinto (Maputo, 1969) parece nem sequer conseguir abranger o número. “Quer dizer, o meu outro filme não fez sequer isso na carreira comercial cá em Portugal!” E, se formos ao site do Festival Internacional de Cinema de Roterdão (IFFR), veremos que Mosquito esgotou já as primeiras das suas quatro exibições públicas — entre elas a sessão de abertura, esta noite às 21h15.

