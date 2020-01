História de uma dança

Damien Manivel, de quem Os Filhos de Isadora é o primeiro filme estreado em Portugal, é um realizador francês oriundo do mundo da dança. Foi bailarino profissional antes de se dedicar ao cinema, e a dança nunca deixou de estar no centro das suas preocupações. Como neste filme, a sua quarta longa, e a que lhe valeu maior reconhecimento (Leopardo de Melhor Realização na última edição do Festival de Locarno). Os Filhos de Isadora começa quase como um exercício de arqueologia. A Isadora do título é, claro, Isadora Duncan, e a menção refere-se ao acidente de automóvel em que morreram, em 1913, os dois filhos da bailarina. Reza a história que Isadora nunca se refez do desgosto, mas que o tentou superar ou sublimar através de uma coreografia, intitulada Mother.

