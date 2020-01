Bonecos à procura dum filme

Entre a internet (onde começou) e a televisão (onde se desenvolveu), as séries e programas em torno da figura de Bruno Aleixo foram das melhores coisas que aconteceram no humor português durante a última década. Cruza observação sociológica (um “tipo” muito português: o “chico esperto” com uma “opinião” sobre tudo e acesso a demasiada informação que depois não tem ferramentas para processar), “antropologia” regional (a zona de Coimbra, de onde os autores são oriundos), e um absurdo de tendência surrealizante e amalgamadora (o próprio Aleixo é uma espécie de cão, roubada aos Ewoks do Star Wars, e entre a sua entourage conta-se um Busto de Napoleão e um rapazola com o fácies do Monstro da Lagoa Negra). E, como nos melhores exemplos do humor televisivo, dos Monty Python a Herman José, uma capacidade de incorporar e reflectir, de modo minimamente crítico, o “médium” em que se insere. Num tempo em que o humor se tornou coisa de engraçadinhos e contadores de anedotas, a série do Bruno Aleixo foi uma raridade, um objecto que pensava, com inteligência, a forma da sua comicidade, e daí tirava muita da sua razão de ser.

