Novo coronavírus: 13 perguntas sobre o que se sabe (e não sabe)

No final do ano passado surgiu o alerta: várias pessoas estavam infectadas com o vírus que ainda não se conhecia, responsável por problemas respiratórios. Desde então as autoridades já descobriram que se trata de um novo coronavírus. O PÚBLICO, depois de ter consultado a informação disponível pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e pela Direcção-Geral da Saúde portuguesa, diz-lhe o que já se sabe e que medidas estão a ser tomadas para tentar controlar a doença.

O que são coronavírus?

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças respiratórias, que podem ir desde uma simples constipação a situações mais graves como a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV), explica a OMS. Visto ao microscópio, os coronavírus parecem ter uma coroa de espinhos à sua volta e daí este nome.

Por que se diz que este é um novo coronavírus?

Porque até agora esta estirpe ainda não tinha sido identificada. Desde que surgiram os primeiros casos de infecção, no final de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, vários cientistas estudaram o genoma deste novo coronavírus (2019-nCoV). Ao que foi possível concluir, tem uma semelhança com o vírus da SARS na ordem dos 89%.

Como se dá a transmissão?

Sabe-se que os coronavírus são transmitidos entre animais e pessoas. No caso da SARS, a transmissão foi através de gatos da cidade e na MERS através de dromedários. Segundo informação no site da OMS, há vários coronavírus identificados em animais em que ainda não houve transmissão para pessoas.

O que ainda não se sabe sobre este coronavírus?

Ainda há muitas perguntas sem resposta clara. No caso deste novo coronavírus, o ECDC refere que a fonte da infecção é desconhecida e ainda pode estar activa. Também se desconhece para já como é a que a transmissão passa para e entre pessoas, bem com o período de incubação do vírus. Por norma estes vírus transmitem-se por via respiratória.

Quando e onde foram detectados os primeiros casos do novo coronavírus?

A 31 de Dezembro do ano passado, a OMS foi informada pelas autoridades chinesas da existência de casos de pneumonia de origem desconhecida. Foram detectados na cidade de Wuhan. O novo coronavírus foi identificado pelas autoridades chinesas a 7 de Janeiro. Nessa altura, as autoridades falavam em pelo menos 59 pessoas com a doença.

A maioria dos casos está epidemiologicamente associada a um mercado específico de alimentos e animais vivos (peixe, mariscos e aves) em Wuhan. O mercado foi limpo e encerrado ao público a 1 de Janeiro.

Quantos casos foram identificados até ao momento?

A última actualização do ECDC, esta quarta-feira de manhã, dava conta de 448 casos confirmados laboratorialmente. Destes, 440 são na China, nas províncias de Hubei (375), Guangdong (26), Pequim (10), Xangai (9), Chongqing (5), Zhejiang (5), Jiangxi (2), Tianjin (2), Sichuan (2), Hunan (1), Shandong (1), Yunnan (1). Há ainda um caso confirmado em Macau — trata-se de uma mulher de 52 anos, comerciante, natural da cidade de Wuhan. Dos casos relatados pelo ECDC em território chinês, 102 foram considerados graves. Há pelo menos 15 casos confirmados em profissionais de saúde de Wuhan.

Já durante a tarde desta quarta-feira, as autoridades de saúde chinesas actualizaram para 509 o número de infectados em toda a China. Só na províncias de Hubei o número era superior a 440 e confirmaram a existência de um caso em Hong Kong — um homem que visitou a cidade de Wuhan.

As autoridades de saúde chinesas estão a rastrear pessoas que tenham tido contacto com os doentes, de forma a detectar possíveis novos casos de infecção e controlar o risco de transmissão. O ECDC refere que, dos 2197 contactos rastreados, 1394 ainda estão sob observação médica.

Há casos noutros países?

Também foram reportados quatro casos na Tailândia, um no Japão, um na Coreia do Sul e um em Taiwan. Na terça-feira, os Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos anunciaram a existência de um caso no estado de Washington. O doente norte-americano, residente nesse estado, começou a registar sintomas do vírus após ter regressado de uma viagem à região de Wuhan. Até ao momento, todos os casos registados noutros países têm ligação àquela cidade chinesa.

Há casos de mortes?

Até agora a China confirmou 17 mortes de doentes infectados com o novo coronavírus.

Há transmissão de pessoa para pessoa?

As autoridades de saúde chinesas confirmaram esta segunda-feira que o vírus é transmissível entre humanos. O ECDC adianta que são necessárias mais informações para avaliar a extensão total desse modo de transmissão. A DGS diz que da investigação em curso não há provas, até à data, de que a transmissão seja sustentável de pessoa para pessoa.

Que sintomas provoca?

Os sinais mais comuns incluem febre, tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias, segundo a OMS. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e a morte.

Como prevenir o contágio?

A DGS recomenda às pessoas que viagem com destino para Wuhan, Pequim, Guangdong e Xangai, na China, que evite o contacto próximo com pessoas que tenham sinais de infecções respiratórias; lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto directo com pessoas doentes; evitar contacto com animais; tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir com lenço de papel ou com o braço e lavar as mãos sempre a seguir. A OMS recomenda ainda que se cozinhe bem a carne e os ovos. Na presença de sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou depois da viagem, procurar atendimento médico e dar informação sobre a viagem.

Que medidas estão a tomar os países?

A China, onde foi descoberta a doença, já instalou sistemas de controlo de temperatura nos aeroportos, nas estações de comboio, estações rodoviárias de longo curso e terminais de barcos, inspecções a outros mercados, além da procura activa de casos. Em Macau, os espaços públicos estão a ser alvo de operações de limpeza e as visitas diárias nos hospitais foram reduzidas de duas para uma.

Na Tailândia, aos viajantes provenientes de voos de Wuhan é verificada a temperatura e eventuais problemas respiratórios. No Japão estão a fazer rastreio de contactos das pessoas infectadas e a aplicação de medidas de rastreio a viajantes vindos da cidade chinesa associada ao início do surto. Tal como na Tailândia, criaram uma linha de contacto para informação de casos suspeitos da doença. Na Coreia do Sul, o Governo subiu o nível de alerta e as autoridades aumentaram a monitorização a situações de pneumonia. Viajantes de Wuhan ficam em vigilância.

O que está a ser feito em Portugal?

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português, através do Portal das Comunidades Portuguesas, aconselha os viajantes a efectuar o registo das suas viagens na aplicação Registo Viajante. Aos portugueses residentes na China, recomenda-se que, caso não o tenham ainda feito, procedam à sua inscrição consular ou à respectiva actualização junto do posto com jurisdição sobre a área de residência.

A DGS também já emitiu recomendações viajantes e o centro de contacto do SNS (808 24 24 24) pode dar esclarecimentos. Esta terça-feira, a DGS reuniu com representantes do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, do INEM e de unidades hospitalares de referência. O objectivo foi avaliar a evolução da situação e definir eventuais medidas a tomar.

O Insa — que tem o laboratório de referência a nível nacional — confirmou ao PÚBLICO que “já está apto” para testar eventuais casos suspeitos que possam surgir no país. Por agora, a análise para confirmação é feita através da sequenciação do genoma do novo coronavírus. O resultado demora cerca de uma semana. O Insa adianta que aguardam a chegada do material necessário, entre os quais alguns reagentes, para a realização de testes rápidos, que darão resultados entre cinco a seis horas. O material deverá estar disponível no final desta semana.