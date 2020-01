Clube P: um clube para acompanhar a vida dos leitores para além das notícias

O PÚBLICO lançou esta segunda-feira o Clube P, em Lisboa. De acesso exclusivo aos assinantes, este clube inclui descontos, vantagens e experiências numa rede com centenas de parceiros por todo o país. Para Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, esta é uma “forma de fortalecer os laços com os nossos leitores”.

O acesso ao clube é restrito a quem seja assinante do jornal por um ano ou seis meses consecutivos, e há um cartão virtual que dará acesso a todos os prometidos benefícios (através da app do PÚBLICO), além de um site com toda a informação.