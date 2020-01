Vento não dá tréguas em quatro distritos, mas temperatura máxima aumenta

Os distritos de Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco estão nesta terça-feira sob aviso amarelo por causa do vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Um pouco por todo o país o vento vai soprar de moderado a forte, mas as temperaturas máximas aumentam ligeiramente.

Esta terça-feira vai amanhecer com céu “pouco nublado ou limpo”, algo que vai mudar ao longo da tarde com o aumento da nebulosidade. Nas regiões do interior e no Algarve há ainda possibilidade de ocorrência de “aguaceiros fracos e dispersos” Prevê-se também a formação de geada em locais abrigados, em especial no interior das regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os -2 graus Celsius (na Guarda) e os 7ºC (em Aveiro e Lisboa) e as máximas entre os 6ºC (na Guarda) e os 16ºC (em Faro).

Em Lisboa, Coimbra e Beja as máximas vão rondar os 13ºC, em Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Setúbal e Évora vão ser de 14ºC e 15ºC em Santarém Porto e Braga. As previsões apontam ainda para 10ºC de máxima em Bragança, Vila Real e Portalegre e 12ºC em Castelo Branco.

Em Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco, o aviso amarelo estará activo até às 12h desta terça-feira devido à previsão de vento moderado a forte de norte/nordeste, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Para os próximos dias prevê-se um aumento da nebulosidade com aguaceiros no Centro e Sul, “mais frequentes no Algarve e no Alentejo” e que “serão de neve acima de 1400 metros de altitude”.

As temperaturas mínimas aumentam já na quarta-feira, mas vai também registar-se uma “pequena descida da temperatura máxima na região Sul”. A partir da tarde desta quarta-feira conte com aguaceiros e céu muito nublado na grande Lisboa e períodos de céu muito nublado no Grande Porto.