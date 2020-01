Esta segunda-feira nevou em Palmela? Não, caiu graupel

A acreditar nos comentários e vídeos que foram partilhados nas redes sociais, diríamos com certeza que caiu neve ou granizo em Palmela durante a manhã desta segunda-feira. No Facebook, a página Meteorologia Setúbal relatava que “caíram flocos de neve em algumas zonas do distrito de Setúbal” e que era “caso para dizer que nevou, embora somente uma amostra”.

Mas afinal o que caiu em Palmela foi mesmo neve? Com base nos relatos e vídeos disponíveis, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) avança esta terça-feira que não nevou – o episódio de precipitação ocorrido terá correspondido a graupel, um tipo de precipitação sólida entre a neve e o granizo.

“Trata-se de um tipo de hidrometeoro caracterizado por partículas de aspecto esférico, por vezes cónico, geralmente esbranquiçado e opaco e resulta da colisão, verificada em altitude, entre cristais de neve e água líquida que se encontre a temperatura negativa, processo do qual resulta a adesão e imediata congelação da água sobre os cristais de neve”, refere o IPMA em comunicado. As partículas de graupel correspondem a um aglomerado de cristais de neve rodeados por gelo, daí que as testemunhas do fenómeno tenham relatado o aspecto esbranquiçado e opaco do interior das partículas, confundindo-as com neve.

O IPMA afirma ainda que é normal que na altura da queda das partículas estivessem temperaturas próximas dos 5ºC, uma vez que o fenómeno do graupel, ao contrário da neve, não precisa de temperaturas abaixo do zero para ocorrer.

“Sabe-se que é possível verificar-se a queda de neve com temperatura do ar ligeiramente positiva em níveis próximos da superfície. Este aspecto ainda é mais pronunciado no caso do graupel que, dadas as suas características, derrete mais lentamente do que a neve, podendo ser observado com temperaturas do ar claramente acima de 0ºC”, avança ainda o IPMA, acrescentando que embora na generalidade do território o céu se tenha apresentado pouco nublado ou limpo neste dia, entre as 8h e as 11h, a Península de Setúbal foi afectada por “nebulosidade média organizada”.

Na mesma nota, o instituto conclui que a ocorrência de hidrometeoros na forma sólida não depende só da temperatura do ar a que estes se encontram, mas também da sua estrutura e de outras características do ambiente relacionadas com a humidade e com o vento.

Na língua inglesa, o graupel também é referido como tapioca snow (neve de tapioca).