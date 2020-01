Mulher acusa polícia de agressão e racismo. PSP chamou bombeiros e disse que era “uma queda”

Cláudia Simões, 42 anos, tem um cachecol a tapar-lhe o rosto. Os olhos estão inchados, tem dificuldade em abri-los. Os lábios também têm um inchaço, além de feridas, algumas já com o sangue pisado. No centro da testa salienta-se um hematoma alto. A sua face está deformada comparando com o que são fotografias onde se pode ver o rosto em situação normal.

