Condutor que atropelou irmã de Djaló condenado a 16 anos de prisão

O Tribunal de Almada condenou esta terça-feira a 16 anos de prisão o condutor acusado do atropelamento mortal de Açucena Patrícia, de 17 anos, irmã do futebolista Yannick Djaló, nas Festas da Moita, no distrito de Setúbal, em Setembro de 2018.

Na leitura do acórdão, o colectivo de juízes deu como provados os factos da acusação, condenando Abel Fragoso, de 22 anos, a 16 anos de prisão por um homicídio qualificado consumado e 11 homicídios na forma tentada (tentativa de homicídio), além de uma pena acessória de inibição de conduzir por quatro anos.

Na visão da juíza, o arguido não actuou por negligência, ao contrário do que apontou em sede de julgamento, mas “por ter o orgulho ferido por ter sido agredido ao pé de tanta gente”.

“O senhor podia ter seguido outros trajectos, ao contrário do que foi referido, mas decidiu seguir pela rua onde o trânsito estava vedado. O senhor sabia a quantidade de pessoas que estava na Travessa do Açougue”, referiu a juíza.

O caso remonta a 15 de Setembro de 2018, quando Abel Fragoso embateu num grupo de seis pessoas numa rua fechada ao trânsito, nas Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, tendo provocado a morte de Açucena Patrícia, de 17 anos, e ferimentos em outras cinco pessoas, que receberam tratamento hospitalar.