Aluno que esfaqueou colega foi detido por tentativa de homicídio

O jovem de 17 anos que, na manhã da última segunda-feira, agrediu um colega com uma arma branca na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do agrupamento de escolas de Santa Bárbara, em Fânzeres, Gondomar, está detido por tentativa de homicídio, avançou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado enviado às redacções.

A PJ “identificou e deteve, fora de flagrante delito” o estudante de 17 anos sobre o qual recai uma acusação de homicídio qualificado na forma tentada. Pouco tempo depois do episódio de violência, o agressor colocou-se em fuga, tendo sido procurado pelos militares da GNR que tomaram conta da ocorrência. Acabou por se entregar num posto da GNR, poucas horas depois de te agredido o colega.

O arguido, “movido por desejo de vingança”, surpreendeu a vítima no interior do estabelecimento de ensino, agredindo-a com uma arma branca na face e nas costas, “não lhe provocando a morte por mero acaso”, detalha o mesmo comunicado.

A vítima, que terá cerca de 16 anos, teve de ser transportada para o hospital São João, no Porto.

O agressor, que tem um “registo escolar marcado por episódios de violência” está detido preventivamente e vai ser presente a interrogatório judicial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A agressão “com uma arma branca” ocorreu ontem, segunda-feira, pelas 10h. A vítima, 16 anos, foi transportada para o hospital São João, no Porto. O agressor colocou-se em fuga, mas acabou por se entregar no posto da GNR local.

O PÚBLICO tentou contactar o estabelecimento de ensino, o que não foi possível até ao momento.