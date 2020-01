Governo quer criar condições “para que os jovens tenham capacidade de ter filhos mais cedo”

As baixas para assistência a filho em caso de doença ou acidente vão passar a ser pagas a 100%, quando entrar em vigor o novo Orçamento de Estado. E , a partir do último trimestre de 2020, todas as famílias com um segundo ou mais filhos até aos três anos de idade vão ter direito a um cheque para ajudar a custear a factura da creche. O montante ainda está por definir, mas a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, assegura que todas as famílias terão direito, independentemente dos rendimentos. Passando em revista as medidas previstas para apoiar a natalidade e a parentalidade, a governante adianta que o país deverá ver criados 4500 novos lugares em creche, nomeadamente no Porto, Lisboa e Setúbal. No somatório das medidas de apoio à natalidade, que aposta na capacitação dos jovens para terem filhos, nomeadamente com a isenção fiscal parcial de 30% no primeiro ano de entrada no mercado laboral, o Governo propõe-se investir 1,524 milhões de euros.

