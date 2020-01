Governo remodela casernas dos fuzileiros, pára-quedistas e pilotos

O Ministério da Defesa vai iniciar um projecto-piloto de intervenção ao nível das condições de habitabilidade de várias unidades, sendo intervencionadas ainda este ano o Comando do Corpo de Fuzileiros, no Alfeite, o Regimento de Pára-quedistas, em Tancos, e a Base Aérea 11, em Beja. A iniciativa é revelada na nota explicativa do Orçamento do Estado de 2020 para a área da Defesa, sector que vai ser discutido esta quarta-feira no Parlamento com a audição do ministro João Gomes Cravinho.

Continuar a ler