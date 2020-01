Questões óbvias

A segunda volta das eleições diretas do PSD, como era expectável, não trouxe nada de novo a nível interno e partidário. Todavia, nesta perspectiva, importa diferenciar entre adversários políticos e inimigos pessoais. É aqui que reside, em meu entender, o futuro desta força democrática referente à união e pacificação desejada. E não obstante a boa intenção de todos os seus militantes e de Rui Rio afirmar que o tempo de marcar as diferenças pertencem ao passado e que chegou o tempo de unidade e estabilidade, algo que muitos duvidam, importa apelar à capacidade de um PSD tendo em vista contribuir para a valorização do sistema democrático português. Mas, não tenhamos dúvidas, a liderança actual dependerá fundamentalmente do resultado obtido nas autárquicas de 2021, caso contrário surgirão de imediato vozes a clamar por um rumo diferente. “Guerras” internas que evidenciam, por vezes, falta de cultura política e têm pouco de atraente para a maioria dos cidadãos.

Manuel Vargas, Aljustrel

A ferrovia

Finalmente está-se a dar atenção à ferrovia no nosso país. E a propósito, o PÚBLICO publicou há dias uma fotografia dos senhores Costa e Centeno, felizes, e também outra do senhor Costa numa carruagem recuperada, também feliz, como se tivessem alguma coisa a ver com a actual recuperação da ferrovia e como se não tivessem sido eles os aparentes responsáveis (com a colaboração “decorativa” de um ex-ministro que emigrou para a Europa) pelo descalabro e estagnação do estado a que deixaram chegar a ferrovia em Portugal. Finalmente apareceu no governo e na presidência da CP, gente que pensa e que age em relação ao futuro, quebrando a situação do “vai tudo bem” e só vale a pena agir na rotina do dia a dia.

Manuel Almeida, Lisboa

Ana Gomes e Isabel dos Santos

Fiquei verdadeiramente satisfeito com a decisão do Tribunal de Lisboa-Oeste de fazer prevalecer o direito à liberdade de expressão e de informação, de Ana Gomes, sobre os direitos de personalidade, de Isabel dos Santos. Apreciada a questão em abstracto, torna-se sempre muito difícil fazer pender o fiel da balança para um ou para o outro lado. Já no concreto, talvez o assunto se simplifique um pouco e, neste caso, rapidamente chegamos à conclusão de que a decisão não poderia ser outra. Basta responder à pergunta: se fosse hoje, já depois do arresto das contas bancárias e de participações em empresas de Isabel dos Santos, será que esta teria movido a Ana Gomes o processo por ofensa ao seu bom nome e reputação? Estou convicto de que não o faria, pela simples razão de que as dúvidas levantadas pela diplomata têm resposta concludentemente positiva no próprio arresto que atinge a empresária angolana. Onde está, então, a ofensa ao bom nome e à reputação? Temos, isso sim, a denúncia de actos que, obviamente, podem prejudicar interesses públicos, sejam portugueses, sejam angolanos.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia