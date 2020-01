Repatriamento de suspeita do Daesh leva a demissão no Governo da Noruega

A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, vai manter-se no Governo, mas perdeu a maioria no Parlamento, depois da demissão da líder do Partido do Progresso (populista de direita) e ministra das Finanças Siv Jensen.

Os governos minoritários têm sido frequentes na Noruega, incluindo o mais recente de Solberg, entre 2013 e 2019 – a Constituição do país também não permite eleições antecipadas (as próximas decorrem em Setembro de 2021).

A saída de Jensen aconteceu depois da decisão, anunciada na semana passada, que uma mulher norueguesa e os seus dois filhos receberiam apoio para regressar à Noruega da Síria para que uma das crianças pudesse receber tratamento médico. A mulher tem agora 29 anos e um filho de 5 anos e uma filha de 3.

O que fazer com mulheres europeias que deixaram os seus países para se juntar ao Daesh, e que tiveram filhos enquanto estavam na Síria e no Iraque mas que depois da perda do território do movimento islamista estão em campos de refugiados pela região, e alguns pediram apoio aos países de origem para regressar.

A mulher deixou a Noruega em 2013. Foi detida agora no seu regresso sob suspeitas de ter pertencido ao Daesh e ser um risco de segurança. A família está sob observação num hospital de Oslo enquanto um tribunal analisa o caso. Acusada de “participação numa organização terrorista”, arrisca uma pena de até seis anos de prisão se for condenada.

“O que é importante é que a criança presumivelmente doente possa agora ter tratamento médico na Noruega”, disse a primeira-ministra, Erna Solberg.

O Partido do Progresso apenas tinha considerado ajudar as crianças a voltar, mas não a mulher – é contra qualquer apoio a adultos, sejam antigos combatentes ou mulheres que tenham casado com combatentes estrangeiros do Daesh.

Esta tem sido uma questão polémica em vários países europeus. Um dos primeiros casos foi o da britânica Shamina Begum, que pediu ajuda para voltar, e a quem o Reino Unido retirou a cidadania (algo que, no entanto, muitos países europeus não podem fazer porque as suas leis não o permitem, ou apenas podem a pessoas que tenham uma segunda nacionalidade).

Em Novembro de 2019, havia 12300 estrangeiros detidos em campos na Síria, incluindo 8700 menores de mais de 40 países, segundo a organização britânica Save The Children.

Magnus Ranstorp, professor associado e responsável por investigação em terrorismo da Universidade de Defesa Sueca em Estocolmo, que tem sido testemunha em alguns processos contra combatentes que voltaram para a Noruega vindos da Síria, explicou ao New York Times que cerca de 140 pessoas saíram da Noruega para combater na Síria, e que 10 que regressaram desde 2012 foram condenados a penas pesadas (na Suécia, aponta por comparação, 300 foram para a Síria, 150 voltaram, e apenas dois foram condenados”.

Ranstorp diz que há óbvias preocupações com o perigo que esta mulher possa ser para a segurança, mas contrapõe que “vai estar sob controlo e vigilância na Noruega”. Mais, sublinha o especialista, “com a excepção de França, nenhum cidadão nascido na Europa que tenha voltado da guerra da Síria levou a cabo novos atentados terroristas na Europa”.