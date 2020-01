As ligações de Dokolo ao poder em Kinshasa

A chegada de João Lourenço ao poder em Angola, pressupôs para Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, primogénita do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, um afastamento dos centros de decisão. O novo chefe de Estado desconfia a dobrar do coleccionador de arte congolês, por pertencer à família Dos Santos e pelas suas ligações políticas na vizinha República Democrática do Congo.

