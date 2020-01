Justiça brasileira acusa jornalista Glenn Greenwald de acesso ilícito a telemóveis das autoridades

O Ministério Público Federal (MPF) do Brasil acusou formalmente sete pessoas de acesso ilícito a telemóveis das autoridades. Entre os acusados está o repórter norte-americano Glenn Greenwald, responsável pela investigação jornalística às suspeitas de irregularidades em torno da operação anti-corrupção Lava Jato (conhecida como Vaza Jato).

Em comunicado, o MPF informa que os acusados são suspeitos ainda de integrarem uma organização criminosa e de prática de branqueamento de capitais, bem como de intercepções telefónicas. “O jornalista Glenn Greenwald também foi denunciado, embora não investigado nem indiciado. Para o MPF, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões”, diz o órgão.

As conversas privadas divulgadas em Junho de 2019 puseram em causa o distanciamento e imparcialidade de Sergio Moro, que foi o juiz responsável pelo julgamento dos casos de corrupção, e o procurador Deltan Dallagnol, que chefiava as investigações da Operação Lava Jato.

As mensagens publicadas pelo site The Intercept Brasil sugeriam que o juiz interferiu no curso das investigações. Nas conversas privadas mantidas entre Moro e procuradores do Ministério Público, o primeiro discutia pormenores da investigação, dava sugestões, fazia reprimendas e até se punha ao lado da acusação contra o ex-Presidente Lula da Silva, que acabaria por condenar por corrupção e lavagem de dinheiro.

De acordo com o The New York Times, Greenwald é acusado de fazer parte de uma “organização criminosa” que invadiu os telemóveis de vários procuradores e outras autoridades públicas no ano passado. Numa nota publicada no Twitter, Greenwald diz que as acusações são “uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação pelas revelações que foram divulgadas sobre Moro e o Governo Bolsonaro”.

Regarding the criminal charges brought by the Bolsonaro government: it’s a grave and obvious attack on a free press, brought by a far-right judge.



We’re going to defend a free press, not be intimidated by authorities abusing their power. The reporting will continue. pic.twitter.com/kd9b8Kggx3 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 21, 2020

“Não seremos intimidados por estas tentativas tiranas de silenciar jornalistas. Estou a trabalhar agora em novos histórias e relatórios e continuarei a fazer o meu trabalho jornalístico. Muitos brasileiros sacrificaram a sua liberdade e até a sua vida pela democracia brasileira e sinto a obrigação de continuar esse trabalho”, refere o jornalista na nota.

Num vídeo publicado na mesma rede social, Greenwald acusa vários membros do Governo Bolsonaro, e o próprio Presidente brasileiro, de “não acreditarem numa imprensa livre” ou na democracia e de defenderem a ditadura militar. Sobre o juiz responsável pela acusação, o jornalista diz que este está a abusar do seu poder para “castigar os inimigos políticos do Governo”. Greenwald afirma ainda que a polícia brasileira investigou há vários meses as fontes do trabalho do The Intercept Brasil e concluiu que os jornalistas não cometeram nenhum tipo de crime e que a investigação é legítima.

Numa denúncia de 95 páginas, os procuradores dizem que o The Intercept Brasil fez mais do que apenas receber as mensagens hackeadas e supervisionar a publicação das informações. Citando mensagens interceptadas entre Greenwald e os hackers, os procuradores dizem que o jornalista desempenhou um “papel claro na facilitação da prática de um crime” e que o jornalista incentivou os restantes acusados a apagar arquivos a que o The Intercept Brasil já tinha tido acesso, com o objectivo de apagar qualquer tipo de pista.

O The Intercept é um site jornalístico fundado em 2014 e que tem entre os seus editores Glenn Greenwald, advogado e jornalista norte-americano radicado no Brasil que trabalhou com Edward Snowden para denunciar os programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos efectuados pela Agência de Segurança (NSA).