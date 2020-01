“Esta é mais uma etapa de uma guerra entre João Lourenço e a família dos Santos”

Entre Maio e Novembro de 2017, quando Isabel dos Santos estava no ultimo terço do seu mandato à frente da petrolífera estatal angolana, a empresa transferiu, pelo menos, 115 milhões de dólares de fundos públicos para a conta de uma empresa offshore no Dubai. Este é uma denúncia feita por um consórcio internacional de jornalistas e que em Portugal é integrado pelo Expresso. Neste P24 a análise do jornalista António Rodrigues.

