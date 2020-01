O que esperar do julgamento de Trump nos próximos dias

Este é o calendário possível para os próximos dias, com base na proposta divulgada na noite de segunda-feira pela liderança do Partido Republicano no Senado. A hora indicada é a de Portugal continental.

Terça-feira, 21 de Janeiro

A partir das 18h.

Os senadores discutem e votam as regras propostas pela liderança do Partido Republicano para a forma como o julgamento deve decorrer.

As propostas foram conhecidas na noite de segunda-feira e devem ser aprovadas com os votos da maioria do Partido Republicano.

Quarta-feira, 22 de Janeiro

Entre as 18h de quarta-feira e as 6h da manhã de quinta-feira.

Primeiro dia da acusação contra o Presidente Trump, a cargo dos managers da Câmara dos Representantes (sete congressistas escolhidos pela liderança do Partido Democrata).

Quinta-feira, 23 de Janeiro

Entre as 18h de quinta-feira e 6h da manhã de sexta-feira.

Segundo e último dia da acusação contra o Presidente Trump.

Sexta-feira, 24 de Janeiro

Entre as 18h de sexta-feira e 6h da manhã de sábado.

Primeiro dia da defesa do Presidente Trump, a cargo de uma equipa que inclui Ken Starr (o procurador responsável pelas investigações que levaram ao impeachment de Bill Clinton em 1998) e Alan Dershowitz (advogado de defesa nos casos de O. J. Simpson, Jeffrey Epstein ou Harvey Weinstein).

Sábado, 25 de Janeiro

Entre as 18h de sábado e 6h da manhã de domingo.

Segundo e último dia da defesa do Presidente Trump.

Domingo, 26 de Janeiro

Descanso.

Segunda-feira, 27 de Janeiro

Os senadores fazem perguntas por escrito às equipas de acusação e de defesa. As perguntas são lidas em voz alta pelo presidente do Supremo Tribunal, o juiz John Roberts, que conduz o julgamento.

Terça-feira, 28 de Janeiro

Segundo dia de perguntas e respostas.

Quarta-feira, 29 de Janeiro

É uma fase crucial do julgamento. A partir desta altura, os senadores podem votar uma proposta para que seja possível chamar novas testemunhas e apresentar novos documentos até ao fim do julgamento.

Bastam 51 votos para uma aprovação. Para que isso aconteça, o Partido Democrata tem de convencer pelo menos quatro republicanos a votarem contra a vontade da liderança do seu partido.

Se essa proposta for aprovada, cada possível testemunha tem de ser aprovada por pelo menos 51 senadores.

Se houver um número suficiente de republicanos a aprovar a chamada de testemunhas próximas do Presidente Trump (como o chefe de gabinete, Mick Mulvaney, ou o antigo conselheiro de Segurança Nacional John Bolton), a liderança do Partido Republico já indicou que também poderá intimar o filho de Joe Biden, Hunter Biden, ou o agente da CIA que denunciou a chamada telefónica entre Trump e o Presidente ucraniano, em Julho, que deu origem ao processo de impeachment.

Quinta-feira, 30 de Janeiro

A partir daqui, há poucas indicações sobre o que pode acontecer. As equipas de defesa e acusação têm ainda de apresentar os seus argumentos finais, e os senadores têm de deliberar, à porta fechada, antes de uma votação final. Dependendo da votação sobre a chamada de testemunhas, o processo pode ficar concluído entre o fim de Janeiro e a primeira semana de Fevereiro.

Outras datas importantes:

3 de Fevereiro: início das eleições primárias no Partido Democrata, com a votação no estado do Iowa.

4 de Fevereiro: discurso do Presidente Trump, no Congresso, sobre o Estado da União.