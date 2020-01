Uma cicatriz a céu aberto: como os incêndios devastaram a Austrália

Em 15 dias foram registados 7664 fogos em Nova Gales do Sul

Nos últimos meses, os incêndios florestais na Austrália devastaram mais de 11,2 milhões de hectares sobretudo na costa Este do país. Só no estado de Nova Gales do Sul, a área ardida é cinco vezes superior ao que ardeu no Brasil no ano passado. Mesmo juntando-se toda a área ardida em 2019 na Califórnia, no Brasil e na Indonésia, tal corresponde a menos de metade da área ardida na Austrália. Só até dia 10 de Janeiro foram contabilizados 7664 fogos na Nova Gales do Sul, quatro vezes mais do que nas últimas duas décadas.

Fogos registados no sistema MODIS