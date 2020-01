Hoscars: os hostels de Lisboa estão entre os melhores do mundo

A plataforma Hostelworld acaba de anunciar os Hoscars, os seus prémios para os melhores hostels do mundo tendo como referência as avaliações de cerca de 1,1 milhão de utilizadores em 2019. Os critérios? Além dos alojamentos, a melhor aventura, experiência, ambiente, localização e preço. A grande vencedora no que a Portugal diz respeito? A cidade de Lisboa.

Para esta 18.ª edição, a lista inclui várias distinções a hostels portugueses, sendo que todos têm a sua base na capital, uma das cidades com mais destaque nesta edição dos Hoscars, atribuídos pela Hostelworld, presente em 178 países.

Segundo a plataforma de reservas online, o melhor estabelecimento português deste género é o Goodmorning Lisbon Hostel, na Praça dos Restauradores, 65, que também acumula o título português de melhor hostel para viajantes a solo (3.º no mundo).

Foto Yes! Lisbon Hostel

De resto, também o Yes! Lisbon Hostel, na rua de São Julião, 148, arrecadou duas distinções, a de melhor hostel médio (entre 76 e 150 camas) e de melhor hostel para homens que viajam sozinhos (também no top, o We Love F. Tourists).

No top mundial o Yes! ficou em 3.º lugar para os viajantes a solo, com o Lisboa Central Hostel a conquistar o 3.º lugar quanto às viajantes e o Lost Inn Lisbon o 4.º; já o We Love F. Tourists está em 9.º mundial segundo os viajantes (com o Yes! logo a seguir).

Dois hostels lisboetas preenchem os requisitos na categoria de melhor hostel para mulheres que viajam sozinhas (no top mundia o Lisboa Central Hostel é 3.º e o Lost Inn Lisbon é 4.º).

Os hostels da Sant Jordi arrecadaram os prémios de melhor hostel médio (entre 76 e 150 camas, é 9.º no mundo) e de melhor cadeia de hostels do mundo (está também em Barcelona).