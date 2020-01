Novas tabelas de IRS: saiba quanto vai pagar todos os meses

O Ministério das Finanças publicou esta terça-feira em Diário da República as novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2020, que indicam o valor dos salários ou pensões a partir do qual se começa a descontar já a partir deste mês de Janeiro. Os trabalhadores dependentes e pensionistas com rendimentos até 659 euros mensais vão ficar isentos de retenção na fonte, este ano, um valor que sobe 0,7% em linha com o aumento de outras prestações sociais como as pensões mais baixas.

Já a actualização dos escalões é feita tendo em conta a inflação do ano passado, de 0,3%, conforme anunciado pelo Governo. Mas a retenção da fonte é afinada de modo a reflectir de forma mais adequada esta actualização e que se traduzirá numa descida real do imposto a pagar todos os meses.

De acordo com os dados partilhados por fonte oficial das Finanças ao Correio da Manhã, esta medida terá um custo para o Estado de 100 milhões de euros. Segundo disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, ao diário da Cofina, “espalhámos este benefício por todos os escalões de impostos, de modo a adaptar o imposto retido àquilo que deve ser efectivamente pago”.

Consulte aqui as tabelas