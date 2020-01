Governo lança Plano Ferroviário Nacional e insiste em aproximar Lisboa e Porto

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, quer que o país se mobilize para discutir um Plano Ferroviário Nacional, num debate que não deverá afastar a alta velocidade, ainda que o governante prefira falar em “tempos de viagem reduzidos” em vez de utilizar as siglas TGV. Uma linha de altas prestações entre Lisboa e o Porto, que poderá ser concebida através da construção de variantes à actual linha do Norte e a inevitável Terceira Travessia do Tejo, integrará esse plano, apurou o PÚBLICO.

