O efeito “pé no acelerador” dos Luanda Leaks

A partir do momento em que os Luanda Leaks escancararam à escala global as ramificações do império empresarial de Isabel dos Santos, o escrutínio internacional sobre Isabel dos Santos galgou para um patamar que dificilmente deixará indiferentes as autoridades tributárias e judiciárias de alguns dos países europeus onde a filha do ex-presidente de Angola tem património pessoal e interesses empresariais.

Continuar a ler