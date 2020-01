Sp. Braga elimina Sporting e é o primeiro finalista da Taça da Liga

O Sp. Braga está na final da Taça da Liga. A equipa minhota venceu o Sporting, nesta terça-feira, por 2-1, e jogará a final de sábado frente ao V. Guimarães ou ao FC Porto, que disputam a outra vaga nesta quarta-feira (19h45).

Em Braga, a equipa da casa saiu na frente, com um golo de Ricardo Horta, aos oito minutos, num remate em arco com o pé esquerdo, e Mathieu empatou perto do intervalo, após um livre batido rapidamente por Bruno Fernandes.

A expulsão do recém-entrado Bolasie, aos 61’, depois do recurso ao VAR, condicionou a abordagem do Sporting à última meia hora, mas a equipa “leonina” conseguiu suster as ofensivas do Sp. Braga até aos 89’.

Um golo de Paulinho, de cabeça, já perto do final, deu o triunfo aos minhotos, numa fase em que Silas já preparava a entrada do guarda-redes Renan, para defender a baliza no desempate por penáltis.

Antes do apito final da partida, Mathieu foi expulso, com cartão vermelho directo, por uma entrada fora de tempo sobre Esgaio.