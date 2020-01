Sam Bennett entra a vencer na primeira corrida do ano

O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) assumiu, nesta terça-feira, a liderança da Tour Down Under, ao vencer ao sprint a primeira etapa, disputada num circuito de 30 quilómetros em Tanunda.

Bennett concluiu os 150 quilómetros da primeira etapa da corrida australiana em cerca de três horas e meia, à frente do belga Jasper Philipsen (UAE-Emirates) e do eslovaco Erik Baska (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro classificados. Após a primeira etapa da corrida que marca o arranque da temporada do “WorldTour”, o campeão irlandês lidera com quatro segundos sobre Philipsen e seis sobre Baska.

O português João Almeida, que alinha na equipa do vencedor da tirada, também chegou com o pelotão, tendo sido o 100.º a cruzar a linha de chegada. O único português em prova ocupa igual posição na classificação geral, a 10 segundos de Bennett.

Na quarta-feira, o pelotão vai percorrer os 135,8 quilómetros da segunda etapa, entre Woodside e Stirling, no primeiro de dois dias em que vão percorrer zonas devastadas pelos incêndios que afetam o sudeste da Austrália.