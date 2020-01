Portugal perde e está fora das “meias” do Europeu de andebol

Portugal foi nesta terça-feira derrotado pela Eslovénia, no Grupo II da ronda principal do Campeonato da Europa de andebol, e ficou sem qualquer possibilidade de disputar as meias-finais da competição. Em Malmö, na Suécia, a selecção portuguesa ainda foi para o intervalo a ganhar por um golo (15-14), mas cometeu muitos erros ofensivos nos últimos 30 minutos e acabou batida, por 29-24.

Após conseguir duas surpreendes vitórias na competição contra a França e a Suécia, Portugal conseguiu durante 45 minutos estar dentro do jogo, mas no último quarto da partida marcou apenas três golos, acabando o confronto com os eslovenos com 14 turnovers.

Com este resultado, Portugal, que quarta-feira defronta a Hungria (15h00), mantém os mesmos dois pontos no Grupo II e fica sem qualquer possibilidade de alcançar a Noruega (menos um jogo) e Eslovénia, que lideram com seis pontos.