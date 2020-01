Nova perspectiva ajuda Kyrgios a vencer

Horas depois de anunciar que ia duplicar o valor a doar às vítimas dos incêndios por cada ás que fizer no torneio – para 200 dólares australianos –, Nick Kyrgios fez a sua estreia nesta edição do Open da Austrália, na Melbourne Arena como tinha pedido. Embora seja o terceiro court mais importante em Melbourne Park, com capacidade para 7500 espectadores, a proximidade dos adeptos cria um ambiente único, bastante útil para os jogadores da casa. Kyrgios correspondeu ao apoio que recebeu, ultrapassou o primeiro adversário, assinou 14 ases e confirmou que está com outra ambição para a sua carreira.

Ainda a cumprir os seis meses de pena suspensa de 16 semanas, devido ao seu comportamento no torneio de Cincinnati, no Verão passado, o 26.º jogador do ranking mostrou-se bastante concentrado, mesmo quando o italiano Lorenzo Sonego (53.º) o obrigou a discutir dois sets no tie-break. Mas em pouco mais de duas horas, Kyrgios celebrou a vitória, por 6-2, 7-6 (7/3) e 7-6 (7/1).

“Estou a jogar por muito mais do que eu. É uma questão de perspectiva: porque hei-de ficar louco no court, com tudo o que se está passar?”, questionou o australiano de 24 anos, que iniciou a angariação de fundos para o Wildfire Relief Fund dentro da comunidade tenística. No final do encontro, Kyrgios recebeu um incentivo extra por parte do antigo número um mundial (e seu grande admirador) John McEnroe, que anunciou ir doar mil dólares por cada set que o tenista “aussie” ganhar nas próximas rondas.

Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stan Wawrinka avançaram igualmente para a segunda ronda, tal como a grande esperança do ténis italiano, Jannik Sinner.

O tenista de 18 anos, que há um ano estava a competir no circuito ITF fora do top-500, realizou uma época notável em 2019, encerrada com o triunfo nas Next Gen ATP Finals – que reúne os melhores tenistas com menos de 22 anos – e o 78.º posto no ranking mundial. Na sua estreia absoluta no Open da Austrália, Sinner obteve a primeira vitória em quadros principais do Grand Slam, batendo Max Purcell (216.º), por 7-6 (7/2), 6-2 e 6-4.

Pelo caminho ficou também João Sousa (59.º), eliminado pelo argentino Federico Delbonis (76.º), com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7/3).

No torneio feminino, os espectadores da Rod laver Arena podem ter testemunhado a última exibição de Maria Sharapova no Open da Austrália. A disputar apenas o segundo encontro desde que foi eliminada por Serena Williams no Open dos EUA – devido aos problemas crónicos no ombro direito – a campeã de 2008 elevou o nível desde que Donna Vekic vencia o set inicial, por 5-1, para comandar o segundo set por 4-1, mas acusou a falta de competição e a croata recuperou para vencer, por 6-3, 6-4. “Tive sorte por poder estar aqui e fazer parte deste evento, mas não sei o que vai acontecer nos próximos 12 meses”, afirmou Sharapova, após a terceira derrota consecutiva na primeira ronda de torneios do Grand Slam.

Karolina Pliskova, Simona Halep, Belinda Bencic, Madison Keys e Angelique Kerber estão também entre as vencedoras no segundo dia.