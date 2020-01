Sp. Braga vence um Sporting diminuído e garante final da Taça da Liga

O Sp. Braga é o primeiro finalista da Taça da Liga. A equipa minhota venceu o Sporting, por 2-1, num jogo em que a equipa “leonina” esteve diminuída. Em vários sentidos. Diminuída pela pressão asfixiante do Sp. Braga, diminuída por Bolasie, que foi expulso, e diminuída por si própria, com a postura demasiado subjugada na última meia hora. E pagou caro tudo isto, sofrendo, aos 90’, o golo que lhe tira a possibilidade de defender o título na competição. O Sp. Braga, por outro lado, regressa à final da Taça da Liga, num jogo em que o treinador, Rúben Amorim, chegou ao quarto triunfo em quatro jogos, dois deles frente a FC Porto e Sporting.

E é importante falar do técnico dos minhotos, que teve um papel estratégico no jogo. Amorim pareceu ter pedido ainda mais adiantamento à equipa do que tinha feito nos últimos jogos, possivelmente por ver que, com Battaglia, Doumbia e Wendel, a primeira fase de construção do Sporting estaria refém de Bruno Fernandes, desta feita mais adiantado no terreno e colocado na faixa. Assim, a primeira parte mostrou um Sp. Braga asfixiante na forma como ocupou o espaço ofensivo.

Positivo/Negativo Positivo Ricardo Horta Continua a ser dos jogadores mais letais na definição das jogadas e voltou a ser decisivo.

Positivo Rúben Amorim Este novo Sp. Braga ainda tem por onde crescer na transição defensiva, mas parece já ter valências interessantes para tão pouco tempo de trabalho. Negativo Silas Reduzido a 10 jogadores, quis que a equipa recuasse em demasia e “colocou-se a jeito”.

Negativo Luiz Phellype Sempre passivo, deu poucas soluções aos colegas. Outro jogo fraco.

Negativo Bolasie Com intenção ou não, a entrada sobre Sequeira foi despropositada e descuidada. Penalizou muito o Sporting.

O Sporting teve dificuldades claras para sair da zona defensiva com a bola controlada, fruto da pressão alta dos jogadores minhotos, que chegaram a estar com 10 jogadores no meio-campo “leonino”. E foi quase sempre esta a base do perigo criado pelo Sp. Braga: bolas recuperadas em zonas ofensivas e o Sporting reduzido a cerca de 30 metros de terreno.

Pressão deu golo

O Sporting demorou a adaptar-se a esta pressão tão alta, mantendo os seus padrões de saída de bola, e foi desta forma que, aos oito minutos, a linha defensiva minhota recuperou uma bola em zona ofensiva e deixou Ricardo Horta com espaço na direita. O extremo, mesmo de pé esquerdo, fez o que melhor costuma fazer: mais do que um criador, é um jogador tremendo na definição das jogadas.

Aos 11’ e 12’ o Sp. Braga voltou a recuperar bolas em zona ofensiva – desta feita sem criar perigo – e o Sporting acabou por mudar a forma como jogava. A bola começou a ser colocada de forma mais rápida e directa, saltando a primeira fase de construção, e os “leões” exploraram o adiantamento excessivo dos minhotos, que começaram a sentir a diferença entre ter Palhinha (ausente) ou ter Novais na posição 6. Foi assim que Camacho, aos 30’, e Wendel, aos 34’ e 39’, protagonizaram boas transições do Sporting. Faltou, quase sempre, que Luiz Phellype desse mais soluções em apoios frontais ou laterais – uma passividade já habitual no brasileiro, demonstrada num lance de perigo aos 43’, quando foi Bruno Fernandes a amortecer no peito, entre os centrais, fazendo o trabalho do avançado.

Aos 44’, o Sporting percebeu de que forma sentirá falta de Bruno Fernandes, caso se confirme a transferência para o Manchester United. Forte a ler o jogo, sempre concentrado e capaz no passe, o português bateu rapidamente um livre e, com toda a equipa do Sp. Braga “a dormir”, Mathieu surgiu isolado, finalizando na cara de Matheus.

O descontrolo de Mathieu

A segunda parte trouxe um jogo mais “morno” e um Sp. Braga apostado, essencialmente, nas “aventuras” de Galeno, que mostrou que é o oposto de Ricardo Horta: mais forte do que o português a criar e “inventar”, mas bastante mais fraco a definir. E falhou boas oportunidades aos 64’ e 83’, além da já falhada aos 36’.

Com a expulsão de Bolasie, aos 61’, o Sporting voltou a estar subjugado como nos primeiros minutos. A equipa recuou demasiado e não mais conseguiu “esticar o jogo" e sair com qualidade, remetendo-se à própria área.

Aos 90’, numa fase em que Silas já estava a preparar a entrada de Renan, especificamente para defender a baliza no desempate por penáltis, chegou o golo decisivo. Cruzamento largo de Esgaio, Raúl Silva cabeceou ao segundo poste e Paulinho, também de cabeça, finalizou nas costas de Mathieu, que calculou mal o tempo de salto à bola. O francês ainda foi expulso aos 93’, num momento de descontrolo, e o jogo terminou com muita confusão e muitas expulsões nos bancos, sem que o Sporting tentasse o empate.

O desfecho é justo pelo domínio dos minhotos e penaliza um Sporting pouco capaz de criar perigo e sair das amarras montadas por Rúben Amorim neste novo Sp. Braga.