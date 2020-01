Streaming Disney+, com filmes e séries Marvel e Star Wars, chega a Portugal este Verão

O serviço de streaming Disney+, que deterá o exclusivo do catálogo dos estúdios Disney bem como da Marvel, Pixar, Fox, National Geographic e Lucasfilm, vai chegar a Portugal no Verão deste ano, anunciou na madrugada desta terça-feira a empresa. O preço da subscrição será de 6,99 euros ou de 69,99 euros por uma assinatura anual, indica a Disney em nota enviada às redacções.

Em comunicado, a Disney explica ainda que antecipa o seu lançamento para a Europa Ocidental já para 24 de Março. Portugal encontra-se num segundo grupo, ao lado da Bélgica e dos países nórdicos.

O Disney+ é um dos grandes agentes nas actuais “streaming wars”, a corrida dos estúdios, canais e grandes grupos de media norte-americanos pelo domínio de um mercado de audiovisual digital inaugurado e dominado pela Netflix.

A sua chegada à Europa segue-se a uma estreia nos EUA em Outubro de 2019 marcada por novidades como a série The Mandalorian, a primeira declinação televisiva em acção real do milionário franchise Star Wars. A sua oferta incluirá originais exclusivos, como as séries Marvel WandaVision, Loki ou Falcon and The Winter Soldier, mas também e cada vez mais os filmes e séries produzidos pelo vasto império Disney — quando chegar ao mercado de home video, Toy Story 4, por exemplo, já só estará no Disney+.

A Netflix mudou este mercado, que actualmente compete com a televisão por subscrição (cabo, satélite, IPTV) e com a televisão linear, logo em 2013 quando se lançou na produção original (com a série House of Cards) além da sua biblioteca de filmes e séries de outros produtores, canais e estúdios. As mudanças de hábitos de consumo, aliadas às movimentações do mercado, tornaram o streaming num terreno essencial para a indústria de cinema, televisão e audiovisual e nos últimos meses sucedem-se as iniciativas de grupos como a NBCUniversal, a HBO ou, no digital, a Apple para produção própria e/ou aproveitamento dos seus conteúdos originais em plataformas exclusivas.

Em Portugal operam actualmente a Netflix, a Amazon Prime Video, a HBO Portugal e a Apple TV+, só para falar de operações estrangeiras. Existem também serviços de vídeo on demand de base nacional ou adaptados ao mercado como o Nos Play, a Fox+ ou a plataforma do Canal Q, o Q Play.