Para combater a desinformação, os Radiohead começaram uma biblioteca

"A Internet como um todo nunca foi um recurso fiável para informação detalhada ou sequer precisa sobre os Radiohead.” É assim que começa o press release que anuncia a Radiohead Public Library, o arquivo online em que o site Radiohead.com se transformou esta segunda-feira. A própria vida anterior desse mesmo domínio era, admitem, muito pouco informativa. Este novo arquivo surge por isso para combater “títulos de canções e álbuns desacompanhados de ilustrações detalhadas ou qualquer contexto adicional, vídeos de baixa qualidade precedidos por publicidades e baralhados por algoritmos”.

A recém-criada biblioteca apresenta um mosaico de imagens que dão acesso a telediscos e a outros materiais em vídeo, de concertos integrais a material promocional, passando pelas curtas-metragens do DVD The Most Gigantic Lying Mouth Of All Time (2004), gravações raras, ilustrações, imagens, merchandising, newsletters e até versões antigas do próprio site, além de todo o tipo de conteúdo relacionado com esta banda britânica que se estreou nos lançamentos em 1992. Tudo dividido por cores alusivas a cada um dos nove álbuns do grupo.

Embora a Radiohead Public Library não seja bem uma biblioteca, há um cartão de utilizador que pode ser impresso. O press release anuncia ainda, apesar de tal não estar muito explícito na organização do site, que cada dia desta primeira semana terá conteúdos curados por um membro diferente da banda. O primeiro a entrar em cena, na segunda-feira, foi Colin Greenwood, seguindo-se, esta terça, o seu irmão Jonny Greenwood. Seguir-se-ão Ed O'Brien, Philip Selway e, por fim, na sexta-feira, Thom Yorke.