Bill Callahan regressa a Portugal para três concertos, anunciou esta terça-feira a promotora Everything is New. O músico norte-americano actua a 30 de Maio no Hard Club, no Porto, a 31 de Maio no Convento São Francisco, em Coimbra, e a 1 de Junho na Aula Magna em Lisboa.

O músico vai apresentar Shepherd in a Sheepskin Vest, um dos melhores álbuns de 2019 para o Ípsilon e outras publicações como a Pitchfork e a Uncut. É o sexto álbum em nome próprio deste músico de culto, mas trata-se do 17.º se incluirmos na contagem os álbuns lançados como Smog.

Entre Dream River (2013) e Shepherd in a Sheepskin Vest, a vida de Bill Callahan mudou. “Casei, fui pai, assisti a algumas mortes [incluindo da mãe]. Foi por isso que demorei seis anos a lançar um novo álbum”, contou em entrevista ao Ípsilon. “Fui muito consumido por essas experiências nos últimos anos. Tornei-me numa nova pessoa por causa delas.”

Com elas e com o seu talento desmedido deu-nos um dos mais celebrados álbuns de uma carreira cheia de momentos dignos de celebração. “O que faz com que seja um dos mais completos cantores-compositores do nosso tempo continua intacto: aquela forma de cantar, tão lacónica quanto profunda, o envolvimento folk terno e a poesia que capta os instantes frágeis do quotidiano”, escreveu Vítor Belanciano no Ípsilon.

Os bilhetes serão colocados à venda no dia 25 de Janeiro.