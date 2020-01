Novo vírus da pneumonia que está a afectar a China já chegou aos EUA

O novo coronavírus responsável por um surto de pneumonia na China chegou aos Estados Unidos, avança a imprensa norte-americana, que antecipa que o anúncio seja feito pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

A CNN cita uma fonte que confirmou que este centro irá anunciar, em conferência de imprensa marcada para esta quarta-feira, o registo de um caso de coronavírus no estado de Washington.

O The New York Times avança que o doente é um norte-americano, residente naquele estado, que começou a registar sintomas do vírus após ter regressado de uma viagem à região de Wuhan. Na semana passada, o homem foi hospitalizado com uma pneumonia, com as autoridades de saúde a confirmarem, na tarde de segunda-feira, que se tratava de um caso do novo coronavírus.

Wuhan, no centro da China, foi o local de origem deste vírus, mas são já cinco os países que registam doentes infectados. Japão e Tailândia foram dos primeiros a serem afectados.

O vírus já fez seis vítimas: o número subiu esta terça-feira, depois de se confirmar a morte de mais três pessoas infectadas.

De acordo com os números apresentados pela comissão nacional de saúde e citados pela BBC, mais de 300 pessoas estão infectadas com o novo vírus um pouco por toda a China, mas estudos científicos apontam para que o vírus tenha atingido 20 cidades só nos primeiros 17 dias do ano.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a considerar uma declaração de emergência de saúde pública internacional – como aconteceu com a gripe suína e com o ébola –, mas a decisão só vai ser tomada nesta quarta-feira.

Soube-se, nesta segunda-feira, que a doença é transmissível entre humanos, o que aumenta o potencial de transmissão. Noutro comunicado, a comissão de saúde de Wuhan, cidade onde se pensa que este surto possa ter começado, informou que 15 funcionários das equipas médicas que mais contacto tiveram com estes doentes estão infectados com o mesmo coronavírus (2019-nCoV). Um deles está em condição crítica, informa a BBC.