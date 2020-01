Vento forte vai continuar. Catorze distritos sob aviso amarelo

Catorze distritos em Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo com previsão de vento forte, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso, válido desde as 00h39 desta segunda-feira, vigora nos distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, de acordo com o comunicado do IPMA.

Prevê-se vento moderado a forte com rajadas que podem chegar, na maioria dos distritos, até aos 80 quilómetros/hora e em alguns distritos o vento pode mesmo atingir os 110 quilómetros/hora.

Nos distritos em que as rajadas poderão atingir os 110 quilómetros/hora (Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra) o aviso amarelo estará patente até às 18:00 de terça-feira, indicou o IPMA.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e configura “uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica”, que requer “acompanhar a evolução das condições meteorológicas”.