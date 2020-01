Tancos: principal suspeito do roubo pode sair em liberdade já esta semana

Chegou ao fim o prazo máximo de prisão preventiva de João Paulino, acusado de ter liderado o furto de armamento militar de Tancos. Pelas contas do seu advogado, Melo Alves, o arguido ficará em liberdade no final desta semana, ou, o mais tardar, no início da próxima.

O defensor do alegado cabecilha do roubo descarta a possibilidade de o seu cliente continuar preso preventivamente pelo facto de ser arguido num outro processo, relacionado com o furto de pistolas Glock da sede nacional da PSP, em Lisboa, uma vez que neste caso apenas lhe foi decretada como medida de coacção o termo de identidade e residência.

“Em 2007 foi feita uma alteração legislativa para impedir que os arguidos andassem a saltitar de prisão preventiva em prisão preventiva”, explica Melo Alves, adiantando que a partir do momento em que foram marcadas as datas para a instrução do processo de Tancos, a decorrer no Tribunal de Monsanto e dirigida pelo juiz Carlos Alexandre, que ficou claro que o ex-fuzileiro seria libertado nesta fase.

João Paulino está em prisão preventiva desde Setembro de 2018, nunca tendo contado às autoridades o que se passou. Terá novamente oportunidade de o fazer esta semana, quando for ouvido por Carlos Alexandre nesta quarta-feira. Melo Alves tem dito que ainda não decidiu se o fará ou não, e também que o ex-fuzileiro negociou a devolução das armas, que apareceram num terreno da Chamusca, ao mais alto nível: “O meu cliente negociou com as instituições portuguesas através de quem as representava, ao mais alto nível”, afirmou o defensor de João Paulino este mês. Antes disso já tinha instado o Estado português a honrar o compromisso firmado com o seu cliente.