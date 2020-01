Lisboa vai ser o palco da conferência Fast-Track Cities 2020

A meta da iniciativa é “ambiciosa”, nas palavras do presidente da International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC). O grande objectivo da Fast-Track Cities — iniciativa lançada em 2014 — é “erradicar as epidemias urbanas do VIH, tuberculose e hepatite viral até 2030”, disse José Zuniga, nos Paços do Concelho, em Lisboa. Depois da primeira conferência anual da iniciativa ter tido lugar, no ano passado, em Londres, foi anunciado na sexta-feira que a capital portuguesa será o palco da nova edição, entre os dias 7 e 10 de Setembro deste ano.

