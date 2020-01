Aluno esfaqueia colega em escola de Fânzeres, em Gondomar

Um aluno da escola Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do agrupamento de escolas de Santa Bárbara, em Fânzeres, Gondomar, agrediu um colega menor de idade “com uma arma branca” pelas 10h desta segunda-feira, confirmou ao PÚBLICO o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Da agressão resultou um ferido leve: a vítima, 16 anos, foi transportada para o hospital São João, no Porto. De acordo com informações dadas pelo Comando Territorial da GNR do Porto à agência Lusa, o aluno não corre risco de vida.

O agressor, 18 anos, colocou-se em fuga e as buscas ainda decorrem, confirmou fonte da GNR de Fânzeres ao PÚBLICO. O agressor “não foi detido e neste momento ainda não está em contacto com a guarda”, informou fonte do Comando Geral da GNR.

Não se conhecem ainda as possíveis motivações da agressão. Segundo as autoridades, ter-se-á tratado de um desentendimento entre os dois alunos, que não envolveu mais ninguém.

Estiveram no local a GNR e os bombeiros. O PÚBLICO tentou contactar o estabelecimento de ensino, o que não foi possível até ao momento.