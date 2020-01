Rui Tavares: “Um partido pode viver sem uma pessoa, não pode viver sem princípios”

Ainda que tenha sido adiada, a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira deverá mesmo ser inevitável. À saída do IX Congresso do Livre, Rui Tavares afirmou que aquilo que norteia o partido que ajudou a fundar “são as ideias de um partido democrático" e vinca que o Livre “pode viver sem uma pessoa ou outra pessoa, mas não pode viver sem os seus princípios”. Joacine Katar Moreira, que neste domingo não subiu à tribuna, diz que está disposta a fazer cedências, mas os dirigentes não acreditam em milagres. Agora é uma questão de semanas até o processo iniciado pela anterior assembleia ficar concluído.

