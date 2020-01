Diogo Feio apoia candidatura de João Almeida à liderança do CDS

Diogo Feio, que é director do gabinete de estudos do CDS-PP, declara o seu apoio à candidatura de João Almeida à liderança do partido.

Em declarações ao PÚBLICO e à Renascença, o dirigente considera que o CDS “precisa de alguém que seja capaz de debater e conversar com o Governo e com Rui Rio, de alguém que seja capaz de fazer partido para as próximas eleições autárquicas”.

“O CDS tem muitos desafios nos próximos tempos, que necessitam de experiência para a sua resposta”, disse, referindo-se a João Almeida, que foi até agora porta-voz do CDS. Antigo líder parlamentar dos centristas, Diogo Feio defende que, a partir do congresso do próximo fim-de-semana, o partido tem de assumir um “discurso claro, sem incoerências e que seja perceptível por todos”.