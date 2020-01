Museus de Paris disponibilizam mais de 100 mil imagens de obras de arte

O colectivo de 14 museus de Paris, o Paris Musées, passou a disponibilizar para download mais de 100 mil reproduções digitais de obras de arte. As imagens em alta definição estão agora sob licença CCØ (Creative Commons Zero), ou seja, podem ser usadas e modificadas sem restrições.

Da lista constam obras tanto de nomes da fotografia, como Eugène Atget, Hippolyte Blancard, Charles Marville, Étienne Carjat, como da pintura —​ Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Rembrandt e Anthony Van Dyck estão entre os escolhidos.

Foto Le Grand Canal, vu du pont du Rialto Canaletto

As obras disponíveis podem ser pesquisadas por artista, data, material, localização e cor. Vão estar também agrupadas em colecções temáticas e quem quiser pode registar as suas peças favoritas. Sempre que obtêm uma reprodução de uma obra, os utilizadores recebem informação sobre a licença e o trabalho original.

Em comunicado, a instituição frisa que esta iniciativa, que responde a uma elevada “procura” por este tipo de conteúdo, pode ajudar a dar “maior visibilidade às obras" e aumentar o “conhecimento sobre as colecções” existentes em França, bem como facilitar o trabalho de muitos académicos.

Foto Soleil couchant sur la seine à Lavacourt, effet d'hiver Claude Monet

A medida vai ao encontro do Dia do Domínio Público, celebrado anualmente a 1 de Janeiro. Quando uma obra entra em domínio público, significa que pode ser utilizada livremente, sem necessidade de pagamento de direitos. Em Portugal, tal acontece 70 anos após a morte do criador intelectual.