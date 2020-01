Matosinhos procura ideias que apoiem a economia do mar

Estão abertas as candidaturas para o concurso BluAct, lançado pela Câmara Municipal de Matosinhos apoiar o empreendedorismo sustentável e relacionado com a “economia do mar”. Este concurso é destinado a todos aqueles que possuam ideias empreendedoras nesta área. As empresas também podem concorrer, desde que estejam legalizadas e tenham menos de quatro anos.

O período de candidaturas termina a 9 de Fevereiro. Até 23 de Fevereiro serão seleccionadas as 10 melhores ideias de negócio. Os criadores dos projectos escolhidos vão participar num programa de desenvolvimento de ideias durante quatro dias no Parque da Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), após o qual terão de realizar um pitch. As três melhores ideias serão apresentadas a 2 de Março, data em que decorrerá a cerimónia de entrega de prémios. Os três vencedores terão direito a um programa de aceleração de empresas, findo o qual se seguirá a incubação, durante um ano, na UPTEC.

Há ainda um prémio extra, no valor máximo de 5 mil euros, para “os projectos empresariais vocacionados para a sustentabilidade e economia circular”.

Seis cidades europeias são parceiras do BluAct: Pireu (Grécia), Burgas (Bulgária), Ostende (Bélgica), Galati (Roménia), Mataro (Espanha) e Salerno (Itália).

O regulamento do concurso encontra-se aqui disponível e as candidaturas podem ser submetidas online.