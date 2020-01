As ilustrações surreais de uma Terra consumida pelas águas do mar

Um metropolitano que parece um barco com uma infiltração no meio de uma tempestade, uma sala de cinema alagada ou um sinal STOP quase “engolido” pelo rio (numa imagem ironicamente chamada Sign of the Times). São estes alguns dos trabalhos que compõem o projecto World Underwater, onde o fotógrafo e artista visual Hayden Clay imagina um futuro em que a subida do nível médio das águas do mar assumiu proporções incontroláveis e mudou a vida na Terra como a conhecemos.

Clay estava a passar férias em Veneza quando as cheias de Novembro de 2019 fizeram com que o presidente da câmara, Luigi Brugnaro, declarasse estado de emergência. O artista revela ao It’s Nice That que ficou “surpreendido” por “aprender como a cidade se prepara” para estes desastres naturais, e quis olhar também para a forma como “recupera” dos mesmos. Com ruas transbordadas e consumidas pela lagoa, houve uma questão que não lhe saiu da cabeça: “E se o resto do mundo vivesse assim?”

Foi essa viagem que serviu como o grande ponto de partida para World Underwater. As cores suaves que Hayden Clay escolhe para criar as imagens no programa Cinema 4D parecem saídas de um sonho, algo que o próprio artista reconhece nalgumas ilustrações (“No smoking on the train. But it’s your dream, so feel free to smoke”, pode ler-se na imagem Sunset Pipe Dream), mas há um intranquilo pesadelo que se manifesta por debaixo dos calmos tons de rosa.

Com este projecto, explica no site, Clay pretende “gerar uma discussão” sobre o problema das alterações climáticas, fazendo das suas imagens um veículo de consciencialização. Como se a ideia fosse não deixar que um dia estas imagens surreais deixem de o ser.