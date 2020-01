A Midas é um caso de sucesso na adopção animal, mas precisa de obras

Há uns meses, um casal foi até Custóias (Matosinhos), às instalações do Movimento Internacional para a Defesa de Animais — Midas, com a esperança de encontrar mais um elemento para a família. Foram com o objectivo de lá sair com um cachorro. Queriam um cão novo, para o acompanharem desde tenra idade, e um companheiro que se mantivesse naquele núcleo familiar o maior número de anos possível. Mas outros olhos, pedindo o mesmo amor, alteraram-lhes o plano.

Continuar a ler