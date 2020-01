Brad Pitt e Jennifer Aniston celebram juntos os SAG Awards

Brad Pitt e Jennifer Aniston, que estiveram casados durante cinco anos, tiveram motivos para comemorar durante a entrega dos prémios Screen Actors Guild (SAG Awards), neste domingo. O ex-casal, reuniu-se por alguns momentos nos bastidores e as imagens do seu encontro são das mais procuradas nas redes sociais. A culpa é da própria organização dos prémios que publicou um tweet que não tinha nenhuma mensagem especial, apenas “deixamos isto aqui”. O “isto” são os breves momentos do encontro.

Pitt, 56 anos, foi escolhido como melhor actor secundário no filme Era uma vez... em Hollywwod, de Quentin Tarantino e Aniston, 50 anos, recebeu o prémio de melhor actriz na série dramática The Morning Show.

No seu discurso, Brad Pitt fez uma alusão à sua vida amorosa antes mesmo de agradecer o prémio, ao dizer que vai incluí-lo no seu perfil do Tinder, uma aplicação para encontros românticos. O actor faz ainda uma referência ao casamento quando ironiza sobre como foi “difícil” colocar-se na pele de alguém que é toxicodependente e que não cumpre com a sua mulher. A plateia riu-se e, entre os vários actores que são filmados, a câmara foca-se em Aniston, que sorri.

Tal como aconteceu há dez dias, durante a entrega dos prémios da National Board of Review, que o actor também foi escolhido como melhor secundário, também desta vez Brad Pitt foi emotivo e declarou: “Todos conhecemos a dor, a solidão e trazêmo-las para o ecrã. Assim como todos temos momentos de graça e sabedoria e trazêmo-los para o ecrã. Todos já rimos do nosso rídiculo.”

Por seu lado, Jennifer Aniston elogiou os criadores do The Morning Show por moldarem personagens “complicadas, complexas, feias, simples e maravilhosamente humanas”.

Foi nos bastidores que o actor assistiu à entrega do prémio a Aniston, sempre com um sorriso, e a ex-mulher quando chegou àquele espaço, cumprimentou-o, trocando algumas palavras e dando as mãos. O casal esteve junto de 2000 a 2005. Depois Brad Pitt contracenou com Angelina Jolie, acabando por casar com a actriz, com quem esteve 12 anos e de quem se separou em 2016; enquanto Aniston seguiu a sua vida e esteve casada com Justin Theroux, durante dois anos, acabando por se separar em 2017.