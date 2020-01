PÚBLICO lança Clube P para criar a “mais importante comunidade de assinantes” de um jornal em Portugal

Entre o saborear de uma sopa de castanhas de Justa Nobre e um copo de Alvarinho Soalheiro, foi apresentado esta segunda-feira em Lisboa o novo projecto do PÚBLICO, o Clube P, um clube para assinantes do jornal que, entre “descontos, vantagens e experiências únicas”, como se apresenta a iniciativa, pretende acompanhar a vida dos leitores para além das notícias.

“O que dá sentido ao nosso trabalho é a construção da comunidade”, disse Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, sublinhando que esta é uma “forma de fortalecer os laços com os nossos leitores”.

Para um conceito que se apresenta como promotor de um “sentimento de pertença a uma comunidade interventiva e conhecedora da realidade que a rodeia”, o Clube P quer tornar-se mesmo a “mais importante comunidade de assinantes” em Portugal, sublinhou Cristina Soares, administradora do jornal.

Foto Justa Nobre é uma das parceiras do Clube P Nuno Ferreira Santos

Para o conseguir, o projecto conta, para começar, com uma rede de cerca de 250 parceiros nas áreas da hotelaria, restauração, vinhos, viagens e cultura. Não quaisquer parceiros, como sublinhou Tiago Senna, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da iniciativa, porque este é um clube com um “posicionamento premium”. “Há uma curadoria” na selecção de propostas, que devem primar pela “qualidade”. A diversidade regional é outro dos pilares.

Como exemplo, no mapa do clube incluem-se “mais de cem unidades hoteleiras de quatro e cinco estrelas” ou “70 restaurantes conceituados”. E prometem-se experiências únicas, da possibilidade de passar à frente em filas de restaurantes, ter reservas garantidas em casas muito concorridas, ou ter direito a motorista para ir e vir do restaurante. “Queremos que as pessoas se sintam especiais”, resumia Sérgio Cambas (O Paparico, Cervejarias Brasão), um dos muitos parceiros presentes.

Foto O chef Luís Brito, do À Mesa e A Ver Tavira Nuno Ferreira Santos

O lançamento do projecto decorreu em ambiente de festa no Hotel Intercontinental e, para mostrar ao que vem, começou logo, após a apresentação da iniciativa, com uma degustação de quase duas dezenas de criações de chefs de renome: além da chef Justa, a alma do Nobre de Lisboa, também Eddy Melo e Paulo Leite (ambos do hotel anfitrião), Luís Brito (À Mesa e A Ver Tavira) e Renato Cunha (do Ferrugem de Famalicão). Para embalar, uma prova de onze vinhos com produções seleccionadas de todo o país.

O acesso ao clube é restrito a quem seja assinante do jornal, por um ano ou seis meses consecutivos, e há um cartão virtual que dará acesso a todos os prometidos benefícios (através da app do PÚBLICO), além de um site com toda a informação.

Foto A imagem do cartão do clube, baseada numa obra de José Guimarães, apela ao "património cultural português", como destacou Vera Fino, directora da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre Nuno Ferreira Santos

“Percebo a ideia da fidelização”, comenta ao PÚBLICO Ricardo Sequeira, profissional de aconselhamento educacional em Lisboa, de 45 anos, um dos assinantes do jornal presentes na festa (estavam todos convidados). Enquanto decorria a apresentação foi espiando os descontos e ofertas e já tinha feito as suas escolhas: “o cinema Ideal dá-me muito jeito”, diz logo. “Isto é como a cereja no topo do bolo”, resume, confirmando que a melhor publicidade é mesmo aquela que é feita pelos leitores.