Guimarães dá mais uma voltinha (achocolatada) no Reino da Diversão

Durante um mês, Guimarães tem mais animação, cortesia do Reino da Diversão. A organização elenca atracções para todas as idades: simuladores, montanha-russa, carrosséis, barquinhos infantis, elásticos radicais, carrinhos-de-choque (uma pista grande e outra mini), um circuito de corridas de carros, um Twister e um Astro Slide, às quais se junta uma pista de gelo.

De volta está também a bem-sucedida feira inaugurada na edição do ano passado, com a promessa de “novidades e maior dimensão": a Festa do Chocolate, onde, além de ver e comprar tentações, é possível participar em oficinas temáticas para várias idades.

A dar sabor à diversão estão também as propostas de um espaço de restauração com tasquinhas a gosto, sem esquecer as obrigatórias farturas, pipocas e nuvens de algodão-doce a pontuar o recinto.

O Reino da Diversão funciona de quinta e sábado, mas abre duas excepções para os foliões: segunda-feira, véspera de Carnaval, e terça-feira de Entrudo (dias 24 e 25 de Fevereiro, respectivamente).

A entrada no recinto é livre mas, para andar nos divertimentos deste reino vimaranense, é preciso trocar os euros por “coroas". Estas valem mais diversão se a visita for feita a uma quinta-feira, já que a campanha Super Quinta nivela os bilhetes para as atracções ao preço de 1€/coroa.

Reino da Diversão GUIMARÃES Pavilhão Multiusos

De 1 de Fevereiro a 1 de Março.

Quinta, das 14h às 20h; sexta, das 15h às 24h; sábado (e segunda, dia 24), das 14h às 24h; domingo (e terça, dia 25), das 11h às 21h.

Entrada livre (as "coroas" adquirem-se no interior)

A organização do evento é da Tempo Livre e da Itinerant Ambition – com o apoio da autarquia e da Associação Portuguesa de Empresas de Diversão.