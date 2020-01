Sporting assegura contratação de Sporar

O Sporting chegou a acordo com os eslovacos do Slovan Bratislava para a contratação do avançado esloveno Andraz Sporar, disse à Lusa fonte oficial dos “leões”, nesta segunda-feira.

Sporar, de 25 anos, vai assinar um contrato até 30 de junho de 2024, segundo avança a imprensa desportiva, acrescentando que a contratação vai custar aos “leões” cerca de sete milhões de euros.

Depois de passagens por NK Interblock, Olimpija Ljubljana e Basileia, Sporar fixou-se no Slovan, em 2017, e, nesta temporada, já somou 21 golos em 26 jogos.