13 é o número da sorte de Fucsovics

Para a maioria dos australianos, a chuva que caiu em Victoria, foi muito bem-vinda, para travar os incêndios que ainda lavravam no estado australiano. Para os que acorreram a Melbourne Park, só os que tinham bilhete para os três courts com tecto amovível é que não tiveram razões de queixa. Naomi Osaka, Serena Williams, Roger Federer, Ashleigh Barty, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic foram os principais nomes a desfilarem nas principais Arenas e não decepcionaram os fãs. Quem ficou aquém do esperado foi Denis Shapovalov, um dos rostos da nova geração, mas que, perante Marton Fucsovics, não conseguiu justificar o 13.º lugar na lista de favoritos.

Shapovalov abriu a época na ATP Cup, onde, ao serviço do Canadá, derrotou dois top-10, Tsitsipas e Alexander Zverev, e obrigou Djokovic a um tie-break no set decisivo. Na semana passada, em Adelaide, ganhou mais um encontro antes de perder com o futuro campeão, Ugo Humbert, e chegou a Melbourne no seu melhor ranking de sempre. “Tenho de me adaptar”, reconheceu o canadiano de 20 anos, antes de admitir: “Estive muito nervoso. Estava em boa forma, em muito boas condições, mas joguei muito contraído. É normal num Grand Slam querer jogar bem; foi mais uma experiência para aprender.”

Fucsovics (67.º mundial) somou 42 winners, salvou seis de sete break-points, quebrou por seis vezes o serviço do canadiano e venceu mais 18 pontos curtos (zero a quatro pancadas) do que o adversário, para vencer, por 6-3, 6-7 (7/9), 6-1 e 7-6 (7/3).

O húngaro de 27 anos já foi um membro promissor da Next Gen, na passada década, quando brilhou nos juniores – triunfou em Wimbledon e liderou o ranking mundial em 2010 –, mas só aos 25 anos logrou entrar no top-100. Há dois anos, no Open da Austrália, Fucsovics obteve a primeira vitória sobre um top-15, Sam Querrey, então também 13.º do ranking. No ano passado, Fucsovics chegou a 31.º do ranking, mas pequenas lesões têm condicionado uma carreira mais consistente.

Na Rod Laver Arena, Federer disputou o primeiro encontro oficial que disputou desde Novembro, mas não acusou ferrugem e superou Steve Johnson (89.º), por 6-3, 6-2 e 6-2. À noite, no mesmo court principal, Djokovic cedeu um set a Jan-Lennard Struff (37.º), mas recuperou o controlo para vencer, por 7-6 (7/5), 6-2, 2-6 e 6-1.

A primeira jornada na Rod Laver Arena foi aberta pela campeã em título, Naomi Osaka que, frente à checa Marie Bouzkova, recuperou de 1-2 no set inicial, e de 2-4, no seguinte, para vencer por 6-2, 6-4. A seguir, Serena Williams esteve intratável para a jovem russa Anastasia Potapova (90.ª), de 18 anos e antiga número um no ranking mundial de juniores, vencendo por 6-0, 6-3, em 58 minutos.

A conferência de imprensa de Serena ficou marcada pela inusitada primeira pergunta, sobre a recente decisão da sua amiga Meghan Markle e o príncipe Harry. “Não tenho nada a comentar sobre isso, mas foi uma boa tentativa, muito bem”, ironizou Serena.

Menos sorte teve a irmã Venus (55.ª) que, tal como no último torneio de Wimbledon, perdeu o confronto de gerações com Coco Gauff (67.ª). A antiga líder do ranking mundial, agora com 39 anos, perdeu com a também norte-americana, de apenas 15 anos, por 7-6 (7/5), 6-3.