Um derby muito morno

No eterno derby entre Sporting e Benfica ressaltam duas notas. A primeira é a de que o jogo não teve a intensidade habitual, o que tornou menos intensa a disputa de bola e, consequentemente, as situações de picardia e de grau acrescido de dificuldade para o árbitro. A segunda é a de que Hugo Miguel e seus pares souberam tirar partido disso, fazendo uma gestão muito equilibrada e competente, quer técnica, quer disciplinarmente. Não obstante estes factos, vou fazer uma análise dos principais casos de jogo que ocorreram no Estádio José Alvalade.

Minuto 2: bola rematada contra Ilori, que estava no chão. Em nenhum momento a bola tocou na mão ou braço, pelo que não houve penálti como foi pedido.

Minuto 20: Vinícius inicia uma jogada de perigo, ataque prometedor, Bruno Fernandes estica a perna desarmando o seu adversário de forma legal, tocando apenas na bola.

Minuto 26: Bruno Fernandes, de forma deliberada, ostensiva e insistente, agarra e puxa Gabriel. Este, acto contínuo, desagradado com a infracção, dá uma palmada no jogador “leonino”. O árbitro interrompe o jogo e assinala pontapé livre a favor do Benfica, mostrando cartão amarelo ao jogador “encarnado” pelo seu comportamento antidesportivo. Até aqui tudo certo, mas não obstante a reacção incorrecta de Gabriel, esta acontece pela infracção, também ela incorrecta, e antidesportiva do Bruno, pelo que nesta ocasião a correcta gestão do lance e de mais fácil compreensão em termos do público, seria também o de advertir o jogador do Sporting que iniciou toda esta situação.

Minuto 30: cartão amarelo a Acuña por uma entrada a pés juntos feita de forma negligente sobre Weigl.

Minuto 34: golo correctamente anulado a Luiz Phellype, por fora de jogo. Não obstante este não ter tocado na bola, o facto de se ter movimentado para a jogar a uma curta distância do guarda-redes benfiquista, acabou por interferir com o adversário (“… tentando claramente jogar a bola que se encontra perto quando esta acção tiver impacto num adversário … “). Ou seja, o jogador “leonino” que estava em fora de jogo de posição passou a fora de jogo de acção e a ser considerado como tendo tomado parte activa no jogo, que é a condição essencial para a sua punição.

Minuto 38: Pizzi perto da sua área e em zona frontal, por trás, derruba Bruno Fernandes. O árbitro, e bem, deu a lei da vantagem, pois o Sporting ficou de posse da bola, criando uma acção de finalização com perigo, mas na primeira interrupção de jogo deveria ter advertido o jogador benfiquista.

Minuto 57: cartão amarelo a Luiz Phellype por uma entrada fora de tempo sobre Gabriel.

Minuto 59: é Chiquinho que vê cartão amarelo por uma entrada com algum perigo e negligente sobre Bruno Fernandes.

Minuto 76: Benfica reclama penálti por bola que bateu no braço de Bruno Fernandes, mas este além de ter o braço encostado ao corpo e em posição natural, não só não ganhou volumetria como nem sequer jogou a bola de forma deliberada, pois foi abola que, num ressalto e de forma inesperada, lhe foi tocar.

Minuto 80: golo legal do Benfica, sem infracção à lei do fora de jogo, na ocasião é Ilori que coloca Rafa em jogo por 25cm.

Minuto 85: Ilori tem uma entrada no limite entre a negligência e a força excessiva sobre Rúben Dias. No mínimo ficou o cartão amarelo por mostrar.

No tempo adicional, dois amarelos justificados e bem mostrados, a Mathieu por protestar uma decisão do árbitro e a Cervi por demorar na saída do terreno de jogo quando foi substituído.

Finalmente, os 10 minutos de “recuperação de tempo perdido”, cinco minutos por causa das tochas, dois minutos para análise do VAR ao golo do Benfica, dois minutos pelas quatro substituições ocorridas na segunda parte ate ao minuto 90, e um minuto pelo tempo perdido com a mostragem dos cartões amarelos.